Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Bruce Willis'in hastalığı ne? Afazi hastalığı nedir, tedavisi var mı? Afazi hastalığının belirtileri neler?

Amerikalı ünlü aktör Bruce Willis, oyunculuğu bıraktığını sevenlerine duyurdu. Bunun ardından, sinemaseverler ve ünlü oyuncunun hayranları, bu kararın sebebini araştırmaya başladı. Afazi hastalığı nedeniyle beyazperdeye veda eden Bruce Willis'in hastalığı gündemde yerini aldı. Peki, afazi hastalığı nedir, belirtileri neler? Afazi hastalığının tedavisi var mı? Detaylar haberimizde...

🔍AFAZİ HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Afazi hastalığı, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluk olarak bilinir. "Söz yitimi" olarak da adlandırılan "Afazi", beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin başlangıcı olarak kabul edilir. Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalıktır. Afazilerde herhangi bir tedavi desteği almaksızın değişik derecelerde kendiliğinden iyileşme görülse de bu düzelme sınırlı olacaktır. Terapi desteğinin ve konuşmanın bu hastaların gelişiminde çok daha yararlı olduğu bilinmektedir.

🔍BRUCE WILLIS'iN AİLESİNDEN 'AFAZİ' AÇIKLAMASI

Emmy ve Altın küre ödüllü 67 yaşındaki ünlü yıldızı Bruce Willis'in ailesi, ünlü aktörün oyunculuğu bıraktığını ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtti. Aile, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurdu. Son haftalarda Willis hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri ezberleyemediği iddia edilmişti ve yapılan açıklama üzerine Willis'in hastalığı belli oldu.

1985 yılından 1989'a dek ülkemizde de ilgiyle izlenen "Mavi Ay" dizisiyle şöhrete kavuşan aktör, "Zor Ölüm" serisiyle aksiyon türünün aranan oyuncusu oldu. Ünlü aktörün ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Bruce Willis'ın afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı şu sözlerle ifade edildi:

"Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor."

🎬BRUCE WILLIS KİMDİR?

19 Mart 1955'te Batı Almanya'da dünyaya gelen Walter Bruce Willis, Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Oberstein kentinde doğmuştur. Çocukluk yıllarını New Jersey'de geçiren Willis, daha sonra New York'a yerleşerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Emmy ve Altın Küre ödüllü yıldızın filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapan Bruce Willis, birçok televizyon dizisinin yanı sıra 'Die Hard' (Zor Ölüm) gibi ses getiren aksiyon filmlerinde rol almıştır.

"Moonlighting" isimli televizyon dizisindeki David Addison rolü ile yıldızı parlayan Willis, 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşanmıştır.

Üç çocuk babası olan Willis, 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile dünyaevine girmiştir.



🎬BRUCE WILLIS'İN OYNADIĞI FİLMLER

1980 The First Deadly Sin Lokantaya giren adam

1980 A Guru Comes Extra

1982 The Verdict

1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

1987 Blind Date Walter Davis

1988 Sunset Tom Mix

1988 Die Hard John McClane

1989 In Country Emmett Smith

1989 Look Who's Talking Mikey (seslendirme)

1989 That's Adequate Himself

1990 Die Hard 2 John McClane

1990 Look Who's Talking Too Mikey (seslendirme)

1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

1991 Mortal Thoughts James Urbanski

1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins

🎬BRUCE WILLIS'İN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"

1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"

1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm

1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid seslendirme

1997 Mad About You Amnesia patient Bölüm "The Birth Part 2"

1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"

2000 Friends Paul Stevens üç bölüm

2002 True West Lee Televizyon filmi

2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"