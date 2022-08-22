Haberler Magazin KARTAL EDDIE (EDDIE THE EAGLE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kartal Eddie filminin oyuncuları kimler?

KARTAL EDDIE (EDDIE THE EAGLE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kartal Eddie filminin oyuncuları kimler?

Dexter Fletcher'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kartal Eddie filmi televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşacak ve izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İlham veren senaryosuyla izleyenlere adeta bir sinema şöleni yaşatacak Kartal Eddie filminin konusu, oyuncuları ve filmin ne zaman, nerede çekildiği merak edilirken; Kartal Eddie filmine dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:08
KARTAL EDDIE (EDDIE THE EAGLE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kartal Eddie filminin oyuncuları kimler?

İngiltere tarihindeki en ünlü kayak atlamacı Michael Edwards nam-ı değer Eddie the Eagle' ın ilham verici üstün başarısını anlatan Kartal Eddie, sinemaseverler tarafından tam not aldı. Televizyon ekranlarında da gösterime girmeye başlamasının ardından izleyiciler tarafından araştırılan film hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KARTAL EDDIE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, İngiltere tarihininin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

KARTAL EDDIE OYUNCULARI KİM?

  • Petra _ Iris Berben
  • Zach _ Daniel Ings
  • Matti Nykänen _ Edvin Endre
  • Erik Moberg _ Mads Sjogard Pettersen
  • Lars Holbin _ Marc Benjamin
  • Appleby _ Graham Fletcher-Cook
  • Eddie (10 years old) _ Tom Costello Jr.
  • Eddie (15 years old) _ Jack Costello (II)
  • Richmond _ Mark Benton
  • Bjørn, un coach norvégien _ Rune Temte
  • Un présentateur américain _ Matt Rippy
  • Un médecin _ Dickon Tolson

KARTAL EDDIE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ana çekimler Bavyera'daki Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen'de, Seefeld in Tirol'de , Pinewood Stüdyolarında ve Londra'da 9 Mart - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşti. Kuru yamaç sahneleri Berkshire, Bracknell'deki kuru bir kayak pistinde çekildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bir ayrılık ve iki transfer! Okan Buruk kararını verdi...
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe Serdar Dursun için gelen tüm teklifleri reddetti!
Szalai için harekete geçiyorlar! Bu hafta...
Buruk neşteri vurdu! O isimle yollar ayrılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
IP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
KUŞATMA (FORTRESS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Domates gribi belirtileri nedir, bulaşıcı mı?
Kim Min-Jae, Serie A tarihine geçti!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Demirspor maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe-Demirspor maçının VAR'ı açıklandı! 11:49
M.United - Liverpool maçı saat kaçta? M.United - Liverpool maçı saat kaçta? 11:48
Kopenhag maçına Hollandalı hakem! Kopenhag maçına Hollandalı hakem! 11:40
Denizlispor - Rizespor maçı saat kaçta? Denizlispor - Rizespor maçı saat kaçta? 11:19
Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 11:02
Roma'da Wijnaldum şoku! Roma'da Wijnaldum şoku! 10:58
Daha Eski
Yattara'ya yeni takımında davullu zurnalı karşılama! Yattara'ya yeni takımında davullu zurnalı karşılama! 10:58
Shamar'dan transfer sözleri! G.Saray'a gelecek mi? Shamar'dan transfer sözleri! G.Saray'a gelecek mi? 10:51
Szalai için harekete geçiyorlar! Bu hafta... Szalai için harekete geçiyorlar! Bu hafta... 09:59
F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? 09:38
Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter... Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter... 09:35
Usta yazardan flaş yorum! "Ismael'in çok önemli yanlışı..." Usta yazardan flaş yorum! "Ismael'in çok önemli yanlışı..." 09:07