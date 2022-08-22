KARTAL EDDIE (EDDIE THE EAGLE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kartal Eddie filminin oyuncuları kimler?

İngiltere tarihindeki en ünlü kayak atlamacı Michael Edwards nam-ı değer Eddie the Eagle' ın ilham verici üstün başarısını anlatan Kartal Eddie, sinemaseverler tarafından tam not aldı. Televizyon ekranlarında da gösterime girmeye başlamasının ardından izleyiciler tarafından araştırılan film hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KARTAL EDDIE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, İngiltere tarihininin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

KARTAL EDDIE OYUNCULARI KİM?

Petra _ Iris Berben

_ Iris Berben Zach _ Daniel Ings

_ Daniel Ings Matti Nykänen _ Edvin Endre

_ Edvin Endre Erik Moberg _ Mads Sjogard Pettersen

_ Mads Sjogard Pettersen Lars Holbin _ Marc Benjamin

_ Marc Benjamin Appleby _ Graham Fletcher-Cook

_ Graham Fletcher-Cook Eddie (10 years old) _ Tom Costello Jr.

_ Tom Costello Jr. Eddie (15 years old) _ Jack Costello (II)

_ Jack Costello (II) Richmond _ Mark Benton

_ Mark Benton Bjørn , un coach norvégien _ Rune Temte

, un coach norvégien _ Rune Temte Un présentateur américain _ Matt Rippy

_ Matt Rippy Un médecin _ Dickon Tolson

KARTAL EDDIE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ana çekimler Bavyera'daki Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen'de, Seefeld in Tirol'de , Pinewood Stüdyolarında ve Londra'da 9 Mart - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşti. Kuru yamaç sahneleri Berkshire, Bracknell'deki kuru bir kayak pistinde çekildi.