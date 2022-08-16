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Müzede Bir Gece (Night at the Museum) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Müzede Bir Gece filmi ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Shawn Levy'in oturduğu 2016 yapımı komedi filmi Müzede Bir Gece'nin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı ve araştırılmaya başladı. İngiltere'nin sevilen komedyeni Ricky Gervais'in de yer aldığı film, televizyon ekranlarındaki izleyicilere keyifli bir sinema gecesi yaşatmaya hazırlanırken; Müzede Bir Gece filminin konusu, oyuncular ve çekim tarihine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:27 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:30
Müzede Bir Gece (Night at the Museum) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Müzede Bir Gece filmi ne zaman çekildi?

Müzede Bir gece (Night at the Museum) filminin televizyonlarda sık sık veirlmesinin ardından filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Başarılı komedyen Ricky Gervais'in performansıyla 7'den 710'e herkesin beğenisini kazanan filmin yönetmen koltuğunda ise Shawn Levy oturuyor. Peki Müzede Bir Gece (Night at the Museum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Baş karakter Larry Daley'in eşinden boşanmasının ardından herhangi bir işte dikiş tutturamamasıyla yaşanan olaylar, oğlu Nick için her geçen gün biraz daha utanç verici hale geliyor.

Oğlunu daha fazla utandırmak istemeyen Larry, Doğa Tarihi Müzesi'nde gece bekçisi olarak işe başlar ve her şeyi yoluna sokmak için çabalar.

İşteki ilk gecesinde, Larry hayatının sürpriziyle karşı karşıya kalınca yine hiçbir şey onun düşündüğü gibi ilerlemez. Hava kararınca müzedeki tüm heykeller bir anda canlanmaya başlar.

Larry, geceyi geçirmek için Nick'i getirmeye karar verir ve asıl macera ise o zaman başlar.

MÜZEDE BİR GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ben Stiller - Lawrence 'Larry' Daley
  • Robin Williams - Theodore Roosevelt
  • Dick Van Dyke - Cecil Fredericks
  • Jake Cherry - Nicholas 'Nicky' Daley
  • Carla Gugino - Rebecca Hutman
  • Mickey Rooney - Gus
  • Rami Malek - Ahkmenrah
  • Mizuo Peck - Sacagawea
  • Ricky Gervais - Dr. McPhee
  • Crystal the Monkey - Dexter
  • Kim Raver - Erica Daley
  • Pierfrancesco Favino - Christopher Columbus
  • Brad Garrett - Easter Island Head (seslendirme)
  • Charlie Murphy - Taksi sürücüsü
  • Paul Rudd - Don
  • Anne Meara - Debbie
  • Ian Campbell - Boyacı
  • Bill Cobbs - Reginald
  • Owen Wilson - Jedediah Smith
  • Steve Coogan - Gaius Octavius
  • Patrick Gallagher - Attila the Hun

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Müzede bir gece filmi, New York'ta bulunan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde, 2006 yılında çekildi.

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