Zehra Güneş'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Dev anlaşma...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli oyuncusu geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta adından sıkça söz ettirmişti. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş'in payı sporseverler tarafından takdir edilmişti.
Spordaki başarısıyla birlikte, gönülleri kazanan Zehra Güneş Instagram hesabında 2 milyon 200 bin takipçiye ulaşmasının ardından özel hayatı ile de gündeme gelmeye devam etti.
Yeni aşkıyla da dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş'in paylaşımları kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu ve başarılı voleybolcunun hayatına dair detaylar araştırılmaya başladı.