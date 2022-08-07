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Zehra Güneş'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Dev anlaşma...

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı voleybolcularından Zehra Güneş yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada birçok sporseverin radarında olan yetenekli voleybolcunun bu anlaşmadan elde edeceği kazanç ise duyanları oldukça şaşırttı. İşte Zehra Güneş'in gündem olan reklam anlaşmasına dair detaylar ve dudak uçuklatan o kazanç!

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 14:59
Zehra Güneş'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Dev anlaşma...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli oyuncusu geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta adından sıkça söz ettirmişti. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş'in payı sporseverler tarafından takdir edilmişti.

Zehra Güneş'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Dev anlaşma...

Spordaki başarısıyla birlikte, gönülleri kazanan Zehra Güneş Instagram hesabında 2 milyon 200 bin takipçiye ulaşmasının ardından özel hayatı ile de gündeme gelmeye devam etti.

Zehra Güneş'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Dev anlaşma...

Yeni aşkıyla da dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş'in paylaşımları kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu ve başarılı voleybolcunun hayatına dair detaylar araştırılmaya başladı.

Zehra Güneş'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Dev anlaşma...

Son olarak ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü olan Zehra Güneş'in yaptığı bu anlaşmadan kazanacağı rakam ise öğrenenleri şaşkına çevirdi

Zehra Güneş'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Dev anlaşma...

Sosyal medyada en çok takip edilen sporculardan biri haline gelen Zehra Güneş, yaptığı anlaşmanın akabinde seye çıktı ve kamera karşısına geçti. Çalışmalar devam ederken, Zehra Güneş'in bu reklamdan kazancı da belli oldu.

Zehra Güneş'in alacağı ücret dudak uçuklattı! Dev anlaşma...

Ajansspor'un haberine göre, ünlü kozmetik markasıyla anlaşmaya varan Zehra Güneş'in bu reklamdan tam 2 milyon lira kazanacağı açıklandı ve reklam filmi yayınlanmaya başladı.

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