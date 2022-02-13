Haberler Magazin 📺 Teşkilat 34. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Teşkilat 34. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Teşkilat 34. ve yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle, Teşkilat son bölüm, Teşkilat konusu" araştırması yapıyor. Yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İşte Teşkilat dizisi 34. yeni bölümü ile ilgili bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:46
📺 Teşkilat 34. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 34. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 34. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 34. bölüm izleme linki…

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TEŞKİLAT 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yıldırım'ın kendi hakimiyetlerindeki bir dünya hayaliyle Nemesis ile ilgili yaptığı açıklama büyük bir tehdit yaratır. Büyük tehlikeye yol açacak bir kitle imha silahını durdurmak için ekip harekete geçer. Kullanılacak kimyasalın izini süren ekip, eski bir Rus ordu mensubunun peşine düşer ancak kendilerini akıl almaz bir oyunun içinde bulur. Bu oyun Serdar için yeni bir imtihan, tüm ekip için ise zorlu bir operasyonun başlangıcı olur.
Diğer yanda Pınar, Halit Başkan'dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırının ortasında kalır. Bu saldırı sonrası Çetin'in kapısını çalacağı kişi hiç beklenmeyen biridir. Bir diğer beklenmeyen gelişme ise Ceren'in geçmişinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük sarsıntıdır.

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