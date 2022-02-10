📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı SON BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. bölüm TRT1 TEK PARÇA İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 10 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN

BARBAROSLAR 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hristiyan Birliği temsilcilerini öldürmek suçuyla İskenderiye'ye girmesi yasaklanan Oruç Reis, düşmanla bir olup Alem-i İslam'a ihanet eden Karabay'ı asmıştı. İlyas ve leventler ise Pietro'ya gönderilmek üzere yola çıkarılan Hüma ile Esma'yı son anda kurtarmayı başarmışlardı. Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacaktır? Oruç Reis, Karabay'ı öldürmenin cezasını nasıl ödeyecektir? Karabay'ın cesediyle karşı karşıya kalan Firuze intikamını nasıl alacaktır? Kardeşi Martin'in Şahbaz tarafından gizli mahzenlerde tutulduğunu öğrenen Isabel, Oruç ile birlikte kardeşini kurtarmak için harekete geçmişti. Oruç ve Isabel, Martin'i kurtarabilecek midir? Onlara engel olmak isteyen Şahbaz ne yapacaktır?

Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır'ı hançerlemişti. Hızır kaledeki bu ölüm kıskacından kurtulabilecek midir? Meryem zehirden kurtulup kaleden çıkmayı başaracak mıdır?

Piri Reis kale zindanlarında Amiral Salvator tarafından işkenceye alınan Osmanlı casuslarını kurtarabilecek midir? Pietro, adım adım Kalimnos fethine hazırlanan Oruç ve Hızır Reis'i engellemek için neler yapacaktır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN