Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 46. bölüm izle

SADAKATSİZ 46. BÖLÜM İZLE / SADAKATSİZ 46. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 26 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz 46. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 38. Bölümü

SADAKATSİZ 46. BÖLÜM İZLE / SADAKATSİZ 46. BÖLÜM FULL İZLE

Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır. Volkan'ın Asya'nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar. Kaza sonrası Ali ve İpek'in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI?

Sadakatsiz dizisi bu hafta tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Sadakatsiz 47. bölümü haftaya ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ 46. BÖLÜM İZLE / SADAKATSİZ 46. BÖLÜM FULL İZLE

SADAKATSİZ 46. BÖLÜM İZLE / SADAKATSİZ 46. BÖLÜM FULL İZLE