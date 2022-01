Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2022 ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor ilk sürgün adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de ilk dokunulmazlık oyunu sonrası büyük bir sürpriz yaşandı. Yapılan oylama sonucunda belirlenen eleme adayının sürgün adasına gönderileceği haberi yarışmacıları şoka uğrattı. Peki Survivor 2022 All Star sezonunda dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Elenme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?



SURVİVOR'DA YENİ KURAL

Survivor 2022 All Star'ın ilk bölümünde Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı. Survivor'da artık 'sürgün kampı' var. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı seçilen kişi, eleme gününe kadar takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak. Toplam 4 gün sürecek olan sürgün kampına her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri adaya veda edecek.



SURVIVOR'DA DOKUNULMAZ OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor 2022 All Star sezonunun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya bir rekabete sahne olan mücadeleyi gönüllüler kazandı ve ünlüler takımı eleme konseyine gitti.

SÜRGÜN ADASINA BİRSEN GİTTİ!



Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerde takım oylaması sonucunda en çok ismi yazılan Birsen ilk eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi.

SURVİVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı