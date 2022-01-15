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Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Survivor All Starda heyecan başladı. TV 8 ekranlarından yayınlanan yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununda kozlarını paylaştı. Peki Survivor 2022 All Star sezonunda ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:31
Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Survivor 2022 All Star sezonu 1. bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciler ilk bölümden ekrana kilitlendi. Kıyasıya mücadelenin başladığı Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA İLK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star sezonunun ilk ödül oyunu oynandı. Kazanan takıma adada baraka yapabilmeleri için malzemeler verildi. Ünlüler - Gönüllüler arasında geçen kıyasıya mücadeleyi 5-4 Gönüllüler takımı kazandı.

ÜNLÜLER TAKIMI: Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

GÖNÜLLÜLER TAKIMI: Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklikler, Nisa Bölükbaşı

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