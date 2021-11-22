Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi SON BÖLÜM İZLE - Alparslan: Büyük Selçuklu İZLE 3. bölüm (TRT 1)

Alparslan: Büyük Selçuklu 3. BÖLÜM İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. Alparslan: Büyük Selçuklu 22 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek. Alparslan: Büyük Selçuklu 3. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri.

Alparslan: Büyük Selçuklu 3. BÖLÜM İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

Alparslan: Büyük Selçuklu 2. BÖLÜM İZLE

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu/alparslan-buyuk-selcuklu-2-bolum

Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi'ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis'in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçlar. Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça'yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır? Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas'ı görevlendirir. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan'ı görür. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar. Alparslan bu planda başarılı olabilecek mi?

Alparslan: Büyük Selçuklu 3. BÖLÜM İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

Alparslan: Büyük Selçuklu 2. BÖLÜM İZLE

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu/alparslan-buyuk-selcuklu-2-bolum

Alparslan: Büyük Selçuklu 3. BÖLÜM İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler FULL İZLE

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

Alparslan: Büyük Selçuklu 2. BÖLÜM İZLE

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu/alparslan-buyuk-selcuklu-2-bolum