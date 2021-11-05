Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Sedat'tan Nalan'a boşanma şoku! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız 18. BÖLÜM FULL İZLE

Camdaki Kız 18. BÖLÜM İZLE /

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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisinde heyecanlı bir bölüm daha yaşanıyor. Camdaki Kız'ın 4 Kasım Perşembe günü ekranlara gelen 18. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

Camdaki Kız TÜM BÖLÜMLERİ FULL İZLE /

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Camdaki Kız 19. Bölüm Fragmanı yayında!

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM BİLGİLERİ

Camdaki Kız 4 Kasım Perşembe günü yayınlanan 18. bölümünde Nalan, Sedat'ın ortadan neden kaybolduğunu ve tüm gerçekleri öğrenmenin peşine düşüyor! Rafet, Sedat'ın hissesini de alıp şirketten ayrılmasının ardından evlatlarının hepsine kızgın ve kırgındır. Selen'in Levent'ten boşanması için emir veren Rafet, Selen'in evden ayrılmasına neden olur. Gülcihan ise kızının gidişinin ardından Rafet'le ters düşer. Levent, Selen'in sakladığı bir şeyler olduğunu düşünür ve Rafet'in karşısına geçer. Rafet'in sert tepkisiyle karşı karşıya kalan Levent, kovulunca Selen'i terk eder.

Bir diğer yandan Nalan, Sedat'a ulaşamadığını Feride'ye söyleyemez. Feride, Adil'i de alarak Koroğlu Konağı'na yaptığı ziyarette Sedat'ın ortada olmadığını ve Nalan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaştığını öğrenir. Sedat, Cana'yla kaçma planı yaparken Feride, Sedat'ın izini sürer. Nalan'la görüşmek istediğini söyleyen Sedat, onu hayal kırıklığına uğratacak kararını açıklar.

Camdaki Kız yeni bölümüyle perşembe 20.00'de Kanal D'de!

Camdaki Kız 18. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-18-bolum-18-bolum-full-izle