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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () geceye damga vurdu! EDHO 167. bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. yeni bölümü geceye damga vurdu. Sevilen dizi hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle 'ye kurulan tuzak geceye damga vuran sahnelerden oldu. Peki, 198. fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nasıl izlenir? yeni bölüm fragmanı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:04
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) geceye damga vurdu! EDHO 167. bölüm izle!

(), ( Ceylan), ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (), Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve senaryosuyla reytingleri altüst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli'ye kurulan tuzak nefesleri kesti. Birçok kişi fragmanını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan'ın 'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.

Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister. Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir.

Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 168. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ BÖLÜMDEN KARELER






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