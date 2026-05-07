Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor Büyük avcısı

İlhan Palut’la şahlanan Anadolu Kartalı, ligde G.Saray ve Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe’yle Beşiktaş’ı devirip futbol resitali sundu.

İlhan Palut'un sezon ortasında devraldığı Konyaspor, hem Trendyol Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirmeyi başardı. Takımın başına geçtikten kısa süre sonra sahasında Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet, ligde 12 maç sonra 3 puan getirdi. Palut'un öğrencileri, ligde ve kupada 8 maçta 1 kez mağlup oldu.

UZATMADA YIKTI

Anadolu Kartalı, Türkiye Kupası Çeyrek finalinde sahasında Fenerbahçe'yi 120+2'de Jevtovic'in penaltı golüyle devirdi. Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u yendikten sonra önceki gün ATV'den yayınlanan müthiş yarı finalde de Beşiktaş'ı deplasmanda 90+8'de Bardhi'nin penaltısıyla geçip finale adını yazdırdı.

İLK HEDEFİM DÜNYA KUPASI

Konyaspor'la Türkiye Kupası finaline adını yazdıran kaptan Adil Demirbağ, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya mesaj gönderdi. 28 yaşındaki stoper, "Ben Konyaspor'da Adil oldum. İlk hedefim Dünya Kupası. Orada bulunmak, o havayı solumak belki de oynamak... Montella hocamızın çağıracağına inanıyorum" dedi.

