Son 3 haftaya rahat bir konumda giren Konyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Yapılan açıklamada, 24 Mayıs'ta Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacağı , çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.
Konya'da genel kurul
Rizespor yenilgisiyle lige veda eden Denizlispor'un Olağan Seçimli Genel Kurulu 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenirse 8 Haziran'da gerçekleştirilecek
Son 3 haftaya rahat bir konumda giren Konyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Yapılan açıklamada, 24 Mayıs'ta Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacağı , çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.