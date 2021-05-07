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'da genel kurul

 yenilgisiyle lige veda eden 'un Olağan Seçimli Genel Kurulu 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenirse 8 Haziran'da gerçekleştirilecek

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Konya'da genel kurul
yenilgisiyle lige veda eden 'un Olağan Seçimli Genel Kurulu 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenirse 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında "yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi" de yer alıyor.

Son 3 haftaya rahat bir konumda giren 'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Yapılan açıklamada, 24 Mayıs'ta Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacağı , çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.
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