Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor’da yüzler gülüyor

’da yüzler gülüyor

Teknik Direktörlüğe 'un gelişiyle çıkışa geçen , G.Antep FK maçı hazırlıklarını neşeli bir şekilde sürdürüyor.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
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