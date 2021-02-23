Denizlispor'un ardından Malatya deplasmanında 2-0'den gelip 3-2 kazanan yeşil-beyazlılarda futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Öte yandan Konyaspor'da Musa Çağıran, Anicic, Volkan Fındıklı, Sekidika ve kaleci Sehic'in sakatlıkları sürüyor.
Konyaspor’da yüzler gülüyor
Teknik Direktörlüğe İlhan Palut'un gelişiyle çıkışa geçen Konyaspor, G.Antep FK maçı hazırlıklarını neşeli bir şekilde sürdürüyor.
İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50