Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: İhtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik

Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u sahasında 2-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, ihtiyaç duydukları galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Perşembe günü oynadıkları zorlu kupa maçının yorgunluğunu atamadan bu maça çıktıklarını ifade eden Parlatan, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten ihtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik. Burada tabii ki ilk önce oyuncularımızı kutlamamız lazım. Perşembe günü oynanan 120 dakikalık oyundan sonra... Bunun hem fiziksel hem mental yorgunluğu hala oyuncuların üstünde. Ancak oyuncularımız bunu gerçekten çok iyi telafi etti ve hiçbir şekilde sahaya yansıtmadıklarını düşünüyoruz. İlk devre belki ofansif anlamda oyunu sergileyemedik. İkinci devre ufak bir değişiklikle ofansif anlamda hocamızın ve ekibin verdiği kararla ofansif anlamda daha domine eden ve topa sahip olan bir Konyaspor vardı. Bunu ufak dokunuşlarla soyunma odasında hocamız oyuncularımıza iletti. Oyuncular da bunu sahada yansıtarak gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sonuçta galibiyet adına bir özlem vardı."

Yoğun maç trafiğinden dolayı takımla istenen düzeyde çalışamadıklarını anlatan Parlatan, "En azından bu hafta içerisinde istediğimiz oyun anlayışını, oynatmak istediğimiz futbolu takımımızla çalışma fırsatı bulacağız. İnşallah en kısa zamanda özlediğimiz ofansif ve pozitif futbol oynayan, aynı zamanda da sonuç elde etmek isteyen ve hedefe giden Konyaspor'u görürüz." değerlendirmesinde bulundu.