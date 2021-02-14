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- : 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 25. haftasında 'u ağırlayan , rakibini ve 'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni hocası 'la çıktığı ilk lig maçından üç puanla ayrılan yeşil-beyazlılar, ligde 6 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 15:32
Konyaspor - Denizlispor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı ev sahibi Konyaspor 2-0 galip tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçı 52'de ve 80'de Sekidika'nın golleriyle kazanmayı başardı.

Yeni hocası yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılan Konyaspor, ligde 6 maçlık üç puan hasretine de son verdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken, son 7 maçta 5. mağlubiyetini alan son sıradaki Denizlispor ise 18 puanda kaldı.

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