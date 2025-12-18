Slovan Bratislava-Hacken maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri!

Slovan Bratislava-Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Slovan Bratislava ile Hacken, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Üst tura yükselme umutlarını son haftalara taşıyan iki takım için de buradan alacakları 3 puan kritik öneme sahip. Bu sezon tek galibiyetini evinde Rayo Vallecano'ya karşı alan Vladimir Weiss'in öğrencileri, 2. glaibiyetle ilk 24'e zıplamanın peşinde. Hacken ise ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. İşte Slovan Bratislava-Hacken maçı detayları...

Slovan Bratislava-Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava-Hacken maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Tehelne Pole'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Slovan Bratislava-Hacken MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava-Hacken maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Arnavut hakem Florian Lata düdük çalacak.

