Ziraat Türkiye Kupası
Slovan Bratislava-Hacken maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri!

Slovan Bratislava-Hacken maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri!

UEFA Konferans Ligi’nde alt sıraları yakından ilgilendiren kritik randevuda, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava, İsveç ekibi Hacken’ı ağırlıyor. Her iki takımın da 3'er puanla klasmanın alt basamaklarında yer aldığı bu zorlu eşleşmede, 31. sıradaki ev sahibi ekip seyircisi önünde galip gelerek üst tura yükselme umutlarını son haftalara taşımayı hedefliyor. Konuk ekip Hacken ise 29. sırada bulunduğu bu kritik dönemeçte, deplasman dezavantajını kırıp ilk 24 yolunda hayati bir üç puanın peşinde. Puan eşitliğinin bozulacağı maçın detayları merak ediliyor. Peki Slovan Bratislava-Hacken maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 16:53
Slovan Bratislava-Hacken maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri!

Slovan Bratislava-Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Slovan Bratislava ile Hacken, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Üst tura yükselme umutlarını son haftalara taşıyan iki takım için de buradan alacakları 3 puan kritik öneme sahip. Bu sezon tek galibiyetini evinde Rayo Vallecano'ya karşı alan Vladimir Weiss'in öğrencileri, 2. glaibiyetle ilk 24'e zıplamanın peşinde. Hacken ise ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. İşte Slovan Bratislava-Hacken maçı detayları...

Slovan Bratislava-Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava-Hacken maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Tehelne Pole'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Slovan Bratislava-Hacken MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava-Hacken maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Arnavut hakem Florian Lata düdük çalacak.

Slovan Bratislava-Hacken MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını

ASpor CANLI YAYIN

