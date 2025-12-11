CANLI SKOR ANA SAYFA
Fiorentina-Dinamo Kiev maçında geri sayım | Canlı yayın bilgileri!

Fiorentina-Dinamo Kiev maçında geri sayım | Canlı yayın bilgileri!

Fiorentina, Konferans Ligi 5. haftasında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor. Bu sezon kendi liginde galibiyet yüzü göremeyen ve son sıraya oturan ev sahibi ekip, Konferans Ligi'nde ise ilk 2 haftadaki başarısını sürdüremedi. Son 2 maçını mağlubiyetle tamamlayarak 6 puanda kalan Paolo Vanoli'nin öğrencileri, 17. sıradan ilk 8'e yükselmenin peşinde. Dinamo Kiev ise 3 puanla 27. sırada bulunuyor. Tek galibiyetini Zrinjski'ye karşı alan konuk ekip, deplasmanda 3 puan için savaşacak. İşte Fiorentina-Dinamo Kiev maçı yayın bilgileri...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 07:55
Fiorentina-Dinamo Kiev maçında geri sayım | Canlı yayın bilgileri!

Fiorentina-Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fiorentina ile Dinamo Kiev, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 2 haftada Sigma ve Rapid Wien karşısında aldığı galibiyetlerin ardından düşüşe geçen ve Mainz ile AEK Atina'ya mağlup olan ev sahibi, puanını 9'a çıkararak ilk 8'e yükselmek için şans arayacak. Ukrayna temsilcisi ise 3 puanla 27. sıraya yerleşti. 5. haftayı galibiyetle kapatarak puanını 6'ya çıkarmak isteyen Dinamo Kiev, ilk 24'ü hedefliyor. Peki Fiorentina-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina-Dinamo Kiev MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Fiorentina-Dinamo Kiev maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Artemio Franchi'deki mücadele, Sırp hakem Milos Milanovic'in düdüğüyle start alacak.

Fiorentina-Dinamo Kiev MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson

Dinamo Kiev: Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Mykhavko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Rubchynskyi; Voloshyn, Ponomarenko, Kabaev

ASpor CANLI YAYIN

