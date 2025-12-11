Fiorentina-Dinamo Kiev maçında geri sayım | Canlı yayın bilgileri!

Fiorentina-Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fiorentina ile Dinamo Kiev, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 2 haftada Sigma ve Rapid Wien karşısında aldığı galibiyetlerin ardından düşüşe geçen ve Mainz ile AEK Atina'ya mağlup olan ev sahibi, puanını 9'a çıkararak ilk 8'e yükselmek için şans arayacak. Ukrayna temsilcisi ise 3 puanla 27. sıraya yerleşti. 5. haftayı galibiyetle kapatarak puanını 6'ya çıkarmak isteyen Dinamo Kiev, ilk 24'ü hedefliyor. Peki Fiorentina-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina-Dinamo Kiev MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Fiorentina-Dinamo Kiev maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Artemio Franchi'deki mücadele, Sırp hakem Milos Milanovic'in düdüğüyle start alacak.

Fiorentina-Dinamo Kiev MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson

Dinamo Kiev: Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Mykhavko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Rubchynskyi; Voloshyn, Ponomarenko, Kabaev