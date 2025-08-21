Györi ETO-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Györi ETO-Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Györi ETO ile Rapid Wien, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Györi ETO-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GYORI ETO-RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Györi ETO-Rapid Wien maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.