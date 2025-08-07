Larne FC - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Larne FC - Santa Clara maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Kuzey İrlanda temsilcisi Larne FC ile Portekiz takımı Santa Clara, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Adam Ladeback'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Larne FC - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Larne FC - Santa Clara MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Larne FC - Santa Clara maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.