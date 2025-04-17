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Haberler Konferans Ligi Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Rövanş maçında Fiorentina ile Celje kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 10:54 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 10:55
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Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Fiorentina - Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Fiorentina'nın Celje'yi 2 - 1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Celje maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - CELJE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Parisi; Beltran, Kean

Celje: Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic; Matko, Zabukovnik, Svetlin, Karnicnik; Delaurier-Chaubet, Kvesic; Seslar

👉FIORENTINA - CELJE MAÇI CANLI İZLE👈

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