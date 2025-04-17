Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Fiorentina - Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Fiorentina'nın Celje'yi 2 - 1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FIORENTINA - CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fiorentina - Celje maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
FIORENTINA - CELJE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Parisi; Beltran, Kean
Celje: Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic; Matko, Zabukovnik, Svetlin, Karnicnik; Delaurier-Chaubet, Kvesic; Seslar
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