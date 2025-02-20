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Haberler Konferans Ligi Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Jagiellonia Bialystok ile Backa Topola karşı karşıya gelecek. İlk maçta 3-1 kazanan Polonya ekibi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Her iki takım da son 16 turuna kalmak isterken, rövanş maçını kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler karşılaşma hakkında araştırmalarını sürdürürken, mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 15:53
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Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Jagiellonia Bialystok ile Backa Topola karşı karşıya gelecek. İlk maçta Slovenya temsilcisini 3-1 mağlup eden Polonya ekibi, evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JAGIELLONIA BIALYSTOK-BACKA TOPOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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