Haberler Konferans Ligi

Iberia'da Levan Korghalidze: Maça çok iyi hazırlandık

Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, temsilcimiz Başakşehir ile karşılaşacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 19:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Iberia'da Levan Korghalidze: Maça çok iyi hazırlandık

Iberia, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze ve futbolculardan Gizo Mamageishvili değerlendirmelerde bulundu. Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Levan Korghalidze, "Bu futbol, yarın ne olacak bilmiyoruz. Ben ve takımım elimizden geleni yapacağız. Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ona hazırız. Maça çok iyi hazırlandık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Buraya gelmeden iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SADECE SAVUNMA YAPMADIK"

İlk maçta sadece savunma yaptıklarını kabul etmeyen Korghalidze, "Kabul edemiyorum. Sadece savunma yapmadık. Çok sayıda tehlikeli ataklarımız vardı. Gücümüz var ve onu kullanabiliriz. Bizim takımımız sadece savunma taktiği ile oynamıyor" dedi.

GİZO MAMAGEİSHVİLİ: HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK

Iberia forması giyen Gizo Mamageishvili ise, "Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Onların güçlü taraflarını daha iyi biliyoruz. Kendimizi daha iyi hissedebiliyoruz. Yarın için her şeyi yapacağız ki bu maçı kazanacağız. Evimizde oynanan maçın 85'inci dakikasında bir hata yaptık. Şu anda daha konsantreyiz. Hata yapma şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
DİĞER
TRT 1 CANLI İZLE REAL MADRİD ATALANTA MAÇI HD || Süper Kupa final maçı canlı yayın ile TRT 1 izle ekranında başlıyor!
Davete rötarlı icabet! Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Külliye'de kabul etti
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi!
Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Umarım Cuma günü..." "Umarım Cuma günü..." 20:04
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... 18:28
Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız 18:10
"Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" "Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" 17:51
Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! 17:01
Juventus'ta sözleşme feshedildi! Juventus'ta sözleşme feshedildi! 16:47
Daha Eski
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 16:46
Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! 16:23
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! 16:19
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Beşiktaş'tan sürpriz hamle! 15:54
Manisa FK'dan orta sahaya takviye Manisa FK'dan orta sahaya takviye 15:31
Casemiro transferinde sıcak gelişme! Casemiro transferinde sıcak gelişme! 15:31