Haberler Konferans Ligi Jose Luis Mendilibar: Kolay olmayacağını biliyoruz!

Jose Luis Mendilibar: Kolay olmayacağını biliyoruz!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 18:43
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Jose Luis Mendilibar: Kolay olmayacağını biliyoruz!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, turu geçmek istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol çalıştırıcı, ilk maçın kendileri adına iyi yanlarını örnek alacaklarını belirtti.

Yunanistan'daki maçta olduğu gibi iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran Mendilibar, "İlk maçtaki iyi yanlarımızı örnek alacağız. Maça başlangıcımızın tekrarını hedefliyoruz ama o kadar kolay olmayacağını biliyoruz. İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak." diye konuştu.

Oyun planlarında büyük değişiklikler yapmayacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maça benzer bir maç olmayacaktır. İlk oyun karakterimizi ve planımızı aynen uygulayacağım. Bizim için ilk maçta oyunun şeklini değiştiren talihsiz penaltıydı ve bu bizi çok etkiledi."

Oyuncularına kendileri güvenmesi tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren 63 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Şampiyonluk yarışında 2 takım var ve aralarında 2 puan fark var. Her birinin programını bilmiyorum. Bundan sonra kendi gücünü gösteren şampiyon olacak. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye çok saygımız çerçevesinde favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da görev alan takımlar, üst üste maç yapmaya hazır olmak zorunda. Bir maç oynayıp oynamamak sebep olmamalı. Kendisini oyuna ve maça veren bir takım bu tür durumlara takılmaz. En iyi antrenman maçtır."

DANİEL CASTELO PODENCE: "MAÇA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Olympiakos'un Portekizli golcüsü Daniel Castelo Podence, maça çıkmak için sabırsız olduğunu söyledi.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Podence, ilk maçta arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirtti.

Zor maçların oyuncusu olduğunu kanıtlamak adına önemli bir maça çıkacağını dile getiren Podence, "Geçen sefer arkadaşlarım beni aratmadı. Maça çıkmak için sabırsızım. Zor maçların oyuncusu olduğumu kanıtlamak için güzel bir fırsat. Buraya mücadele etmeye geldik. Bizim işimiz aynı, her şekilde kendimizi vermek için buradayız. Bizim işimiz bu. 3-2'ye rağmen kazanmak hedefimiz olmalı yoksa bu işi yapmanın bir manası yok. Onlar bizim, biz de onların kalitesini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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