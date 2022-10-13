Partizan - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Partizan - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Partizan ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTIZAN - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Köln maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

PARTIZAN - KOLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina

Gollini; Terzic, Igor, Martinez, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Kouame, Jovic, Ikone

Hearts

Gordon; Smith, Kingsley, Cochrane; Atkinson, Kiomourtzoglou, Devlin, Halliday; McKay, Forrest, Shankland