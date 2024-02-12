Senden Önce SAHRA (Nilperi Şahinkaya) kimdir? | Senden Önce'nin Sahra'sı Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli, evli mi?

Senden Önce dizisi Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor. Dizide Sahra karakterini oynayan Nilperi Şahinkaya ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Senden Önce'nin Sahra'sı Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde...

SENDEN ÖNCE SAHRA KİMDİR?

Çocuk yaşta annesinin, babasını öldürdüğü bir kadındır Sahra. Hayattan en nefret ettiği gün, annesini cezaevine uğurladığı, kendisinin de yetimhaneye düştüğü gündür. Ama aynı gün ona, bu hayattaki en büyük dostunu, Merve'yi hediye etmiştir. Bir adamın kızı olmak midesini yeterince bulandırırken, bir başka adamın karısı olmayı kendine kondurmamıştır dahi. Yuva kurmamış, bunu hayal dahi etmemiştir. Ve ettirmemiştir de! Aşk tutulası değil, kaçılası bir şeydir ona göre. Eni sonu kötüdür Sahra'ya göre.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür. Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden yüksek şeref listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerini canlandırdı.

Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterini canlandırdı. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı. 2017 yılında ise Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayımlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı. İnternette yayımlanan Aynen Aynen dizisinde de Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşmıştır.

Yasak Elma dizisinde Cansu Yıldırım karakterini canlandırmıştır.