Bir süredir Shota Arveladze ile çalışan İngiliz takım Hull City'den yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün Liam Rosenior olduğu bilidirildi. İngiliz eski defans futbolcusu Rosenior'un hayatını merak eden vatandaşlar internette Liam Rosenior kimdir? | Liam Rosenior nereli, kaç yaşında? - Hull City yeni teknik direktörü Liam Rosenior çalıştırdığı takımlar konularını araştırıyor. İşte detaylar...

LIAM ROSENIOR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Liam Rosenior, 9 Temmuz 1984 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Sierra Leone asıllı olan Rosenior, futbola Bristol City altyapısında başladı. 19 yaşında Fulham'a transfer olan İngiliz futbolcu, Torquay'a kiralandı.

Fulham'da 92 maça çıkan Rosenior, 1 gol 3 asistlik performans sonrası 24 yaşında 1.9 milyon euro karşılığında Reading'e transfer oldu. Burada da 69 maça çıkan sağ bek 3 asist yaptı. Ipswich'e kiralanan Rosenior, 31 maçta süre aldı 1 gol 2 asist yaptı. Daha sonra boşa düşen sağ bek, Hull City'e transfer oldu ve burada 161 maça çıktı ve burada yaklaşık 5 sezonda 1 gol 15 asistlik performans sergiledi.

Daha sonra Brighton'a giden Liam Rosenior burada oynadığı 3 sezonun ardından 34 yaşında futbolu bıraktı ve teknik direktörlük için adım attı. Brighton U23'te 1 sene görev alan teknik adam daha sonra Derby'de Wayne Rooney'nin yardımcısı oldu. Rooney görevi bıraktıktan sonra 12 maçlığına Derby'nin başında maça çıkan Rosenior son olarak Hull City'nin başına geçti.

HULL CİTY YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ LIAM ROSENIOR ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Teknik Direktör arayışları hakkında yapılan son açıklamada sezon sonuna kadar Andy Dawson ile devam edeceğini açıklayan Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni bir adayla görüşme yaptığı ve prensip olarak anlaşmaya vardığı iddialarının ardından İngiliz takım, Liam Resonior'u resmen ekibe kattıklarını duyurdu.

Brighton U23 ve Derby takımlarında yardımcı antrenör olarak görev alan Liam Rosenior, 3 Kasım 2022'den itibaren Hull City'nin yeni teknik direktörü olacak.