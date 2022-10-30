Haberler Kimdir KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH KİMDİR? | Settar Tanrıöğen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH KİMDİR? | Settar Tanrıöğen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti daha ilk bölümleriyle milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyerek reyting rekorları kırarken sevilen dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Seyirciler arama motorlarında Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ının gerçek hayatta kim olduğunu araştırırken Settar Tanrıöğen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 17:00
KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH KİMDİR? | Settar Tanrıöğen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kızılcık Şerbeti, iki farklı hayat tarzını benimseyen ailelerin hayatlarının kesişmesini işlediği konusuyla daha ilk bölümden diziseverleri ekrana kilitledi. Hayat görüşlerinin yanı sıra maddi durumları da iki uç noktada olan ve gerçek bir hikayeden alıntı olduğu belirtilen dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Abdullah kimdir? Settar Tanrıöğen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

15 Temmuz 1962'de Denizli'de doğan 60 yaşındaki Settar Tanrıöğen ilkokul, ortaokul ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

  • Dünyada Karşılaşmış Gibi
  • Bir Kış Öyküsü
  • Yedi Kocalı Hürmüz
  • Üç Kurşunluk Opera
  • Bir Demet Tiyatro

ROL ALDIĞI FİLMLER

  • Bomboş
  • Kızılcık Şerbeti (2022-) - Abdullah Ünal
  • Âşıklar Bayramı (2022) - Heves Ali
  • Doğduğun Ev Kaderindir (2020-2021)
  • Bir Başkadır (2020) - Ali Sadi Hoca
  • Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri
  • Saklı (2015) - Ali
  • Baba Candır (2015-2017) - Salih
  • Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı
  • Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu
  • Nergis Hanım (2014) - Ekrem
  • Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan
  • İki Kafadar - Chinese Connection (2013)
  • Sultan - (2012)
  • Babam Sağolsun - (2011) - Ali
  • Çınar Ağacı - (2010)
  • Çoğunluk - (2010)
  • Ayrılık - (2010)
  • Gölgeler ve Suretler - (2010) - Cevdet
  • Vavien - (2009) - Cemal
  • Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal
  • Kolay Gelsin (2008) - Settar
  • Nokta (2008)
  • Ayda (2007) - Macit
  • Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca
  • Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi
  • Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref
  • Polis (2006) - Hayri
  • Kader (2006) - Bekir'in babası
  • 2 Süper Film Birden (2005) - Hakan
  • Takva (2005) - Ali Bey
  • Ödünç Hayat (2005) - Nusret
  • Yazı Tura (2003) - Zeyyat
  • Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir
  • Alacakaranlık (2003) - Feyzo
  • İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz
  • Hizma (2002) - Cabbar Ağa
  • Güneş Yanıkları (2000) - Akif
  • Şarkıcı (2000)
  • İkinci Bahar (1998-2000) - Vakkas Resuloğlu
  • Yara (1998)
  • Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray
  • Çiçek Taksi (1996) - Cabbar
  • Eşkıya (1996) - Kız Naci
  • Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa
  • Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför

SETTAR TANRIÖĞEN BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Settar tanrıöğer, 1.78 m boyunda, 78 kilo ve yengeç burcudur.

KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH KİMDİR?

Abdullah, Ömer'in abisidir. Ömer ve Abdullah şirkette hisse olarak eşit olsalar da, ailevi yapılarında hiyerarşi olduğundan, ailenin en büyüğü ve söz sahibidir. İyi bir aile babası ve babacan bir adamdır.

Eşine çocuklarına bağlı, başarılı bir adam olmasının yanında tam bir aile reisidir. Son söz onundur, saygı onun kırmızı çizgisidir. Herkesin fikrine saygı duyarken, kendininkine de duyulmasını bekler.

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