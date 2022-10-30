KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH KİMDİR? | Settar Tanrıöğen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kızılcık Şerbeti, iki farklı hayat tarzını benimseyen ailelerin hayatlarının kesişmesini işlediği konusuyla daha ilk bölümden diziseverleri ekrana kilitledi. Hayat görüşlerinin yanı sıra maddi durumları da iki uç noktada olan ve gerçek bir hikayeden alıntı olduğu belirtilen dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Abdullah kimdir? Settar Tanrıöğen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

15 Temmuz 1962'de Denizli'de doğan 60 yaşındaki Settar Tanrıöğen ilkokul, ortaokul ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Dünyada Karşılaşmış Gibi

Bir Kış Öyküsü

Yedi Kocalı Hürmüz

Üç Kurşunluk Opera

Bir Demet Tiyatro

ROL ALDIĞI FİLMLER

Bomboş

Kızılcık Şerbeti (2022-) - Abdullah Ünal

Âşıklar Bayramı (2022) - Heves Ali

Doğduğun Ev Kaderindir (2020-2021)

Bir Başkadır (2020) - Ali Sadi Hoca

Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri

Saklı (2015) - Ali

Baba Candır (2015-2017) - Salih

Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı

Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu

Nergis Hanım (2014) - Ekrem

Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan

İki Kafadar - Chinese Connection (2013)

Sultan - (2012)

Babam Sağolsun - (2011) - Ali

Çınar Ağacı - (2010)

Çoğunluk - (2010)

Ayrılık - (2010)

Gölgeler ve Suretler - (2010) - Cevdet

Vavien - (2009) - Cemal

Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal

Kolay Gelsin (2008) - Settar

Nokta (2008)

Ayda (2007) - Macit

Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca

Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi

Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref

Polis (2006) - Hayri

Kader (2006) - Bekir'in babası

2 Süper Film Birden (2005) - Hakan

Takva (2005) - Ali Bey

Ödünç Hayat (2005) - Nusret

Yazı Tura (2003) - Zeyyat

Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir

Alacakaranlık (2003) - Feyzo

İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz

Hizma (2002) - Cabbar Ağa

Güneş Yanıkları (2000) - Akif

Şarkıcı (2000)

İkinci Bahar (1998-2000) - Vakkas Resuloğlu

Yara (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray

Çiçek Taksi (1996) - Cabbar

Eşkıya (1996) - Kız Naci

Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa

Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför

SETTAR TANRIÖĞEN BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Settar tanrıöğer, 1.78 m boyunda, 78 kilo ve yengeç burcudur.

KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH KİMDİR?

Abdullah, Ömer'in abisidir. Ömer ve Abdullah şirkette hisse olarak eşit olsalar da, ailevi yapılarında hiyerarşi olduğundan, ailenin en büyüğü ve söz sahibidir. İyi bir aile babası ve babacan bir adamdır.

Eşine çocuklarına bağlı, başarılı bir adam olmasının yanında tam bir aile reisidir. Son söz onundur, saygı onun kırmızı çizgisidir. Herkesin fikrine saygı duyarken, kendininkine de duyulmasını bekler.