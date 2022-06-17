Haberler Kimdir EREN ELMALI KİMDİR? | Eren Elmalı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Eren Elmalı'nın oynadığı takımlar ve biyografisi

EREN ELMALI KİMDİR? | Eren Elmalı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Eren Elmalı'nın oynadığı takımlar ve biyografisi

Trabzonspour'un KAP'a bildirdiği Eren Elmalı gündemde yerini aldı. Futbolseverler, Eren Elmalı'nın yaşını, memleketini, boyunu ve oynadığı takımları araştırmaya başladı. Peki, Trabzonsporun yeni sol beki Evren Eren Elmalı kimdir? İşte Eren Elmalı'ya dair merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 17:00
EREN ELMALI KİMDİR? | Eren Elmalı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Eren Elmalı'nın oynadığı takımlar ve biyografisi

Borda mavisi giymeye hazırlanan Eren Elmalı'nın hayatı futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başladı. Trabzonspor'un Eren Elmalı transferini KAP'a bildirmesi üzerine, futbolcunun kariyer geçmişi merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Evren Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında, hangi mevkiide ve hangi takımda oynuyor? İşte Eren Elmalı'nın biyografisi...

EVREN EREN ELMALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu Eren Elmalı, futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlamıştır.

Kartalspor'da 7 yıl geçirdikten sonra Kasımpaşa altyapısına transfer olan Elmalı, Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olarak forma giymeye başlamıştır.

2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçiren Elmalı, kiralık olarak forma giydiği Silivri'de; ligde 25, kupada 2 maça çıkmıştır.

2020/21'de Kasımpaşa'ya dönen Eren Elmalı, süre almakta zorlanmış ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebilmiştir.

2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etmiştir. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan genç sol bek, 35 resmi maçta 1 gol, 4 asist yapmıştır.

Kasımpaşa ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eren'in boyu 1.80'dir.

U21 Milli Takımı'nda 4 maça çıkan genç oyuncu, tekniği ve çalışkanlığı ile başarılı isimler arasındadır.

Oyuncu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildiren Eren Elmalı'nın ilerleyen günlerde Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

İstanbul ekibinde takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve A Milli Takım daveti de alan Eren'in güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olarak biliniyor.

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