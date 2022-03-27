NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? | Nihat Altınkaya kaç yaşında, nereli? Teşkilat dizisinin Hulki'si Nihat Altınkaya hangi dizilerde oynadı?

Teşkilat dizisinde canlandırdığı 'Hulki' karakteri ile beğeni toplayan Nihat Altınkaya'nın hayatı araştırılmaya devam ediyor. Geçmiş yıllardaysa Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe gibi dizilerde rol alan Nihat Altınkaya aynı zamanda Survivor'ın eski yarışmacılarındandır. Peki, Nihat Altınkaya kaç yaşında, nereli? İşte Nihat Altınkaya'nın yaşı, boyu, burcu, kariyer geçmişi...

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Nihat Altınkaya'nın asıl adı Nihat Alptuğ Altınkaya'dır ve aslen Rize'lidir. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Karabük'te tamamlayan Altınkaya, Karabük Demir Çelik Lisesi Voleybol takımı ile Emlak Bankası Spor Kulübünde voleybol oynamıştır.

Özellikle de su sporlarına karşı ilgisi olan Nihat Altınkaya, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi da olarak çalışmıştır ve daha sonra İstanbul'a taşınarak gece kulüplerinde çalışmaya devam etmiş; aynı zamanda da boks eğitimi almaya başlamıştır. Fenerbahçe Boks Kulübü'nde sporculuk yapan Nihat Altınkaya, oyuncu olmaya karar verdiktan sonraysa Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi alarak kariyerinde ilk adımları atmaya başlamıştır.

2010 yılında İmre Altınkaya ile evlenen Nihat Altınkaya'nın bu evlilikten Melek ve Ayşe adında iki kızı dünyaya gelmiştir. Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak da TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol almaktadır. Nihat Altınkaya, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Terazi burcudur.