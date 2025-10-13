Kayseri'de Djalovic dönemi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezona kötü başlayan Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Alman teknik adamın görevine son verilmesinin ardından sarı-kırmızılılar dün Karadağlı çalıştırıcı, Radomir Djalovic'le anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Djalovic, mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'yi biliyorum. Süper Lig'i biliyorum. Kayserispor'u biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Taraftara şunun sözünü verebilirim; bulunduğumuz konumdan daha yukarılara çıkmak için çok çalışacağız. Umut ediyorum ki burada çok güzel zaman geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Erciyes'te oynadı

Futbolculuk kariyerinde santrfor olarak görev yapan Djalovic, 2006-2007 sezonunda Kayseri Erciyesspor'da forma giydi. O dönem Süper Lig'de 27, Türkiye Kupası'nda da 7 maça çıkan Djalovic, 7 gol, 3 asistlik performans göstermişti.

En son Maribor'u çalıştırdı

Teknik direktörlük kariyerine Rijeka'da yardımcı antrenör olarak başlayan Radomir Djalovic, 2024'te ise takımın başına geçti. 42 maçta 1.62 puan ortalaması yakalayan Karadağlı çalıştırıcı, 1 Eylül'de ayrıldı. 9 Eylül'de ise Maribor'a imza attı ancak 25 Eylül'de yani 2 maç sonra Maribor'a da veda etti.