Kayseri'de Djalovic dönemi

Sezona kötü başlayan Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Alman teknik adamın görevine son verilmesinin ardından sarı-kırmızılılar dün Karadağlı çalıştırıcı, Radomir Djalovic'le anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Djalovic, mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'yi biliyorum. Süper Lig'i biliyorum. Kayserispor'u biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Taraftara şunun sözünü verebilirim; bulunduğumuz konumdan daha yukarılara çıkmak için çok çalışacağız. Umut ediyorum ki burada çok güzel zaman geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kayseri Erciyes'te oynadı
Futbolculuk kariyerinde santrfor olarak görev yapan Djalovic, 2006-2007 sezonunda Kayseri Erciyesspor'da forma giydi. O dönem Süper Lig'de 27, Türkiye Kupası'nda da 7 maça çıkan Djalovic, 7 gol, 3 asistlik performans göstermişti.
En son Maribor'u çalıştırdı
Teknik direktörlük kariyerine Rijeka'da yardımcı antrenör olarak başlayan Radomir Djalovic, 2024'te ise takımın başına geçti. 42 maçta 1.62 puan ortalaması yakalayan Karadağlı çalıştırıcı, 1 Eylül'de ayrıldı. 9 Eylül'de ise Maribor'a imza attı ancak 25 Eylül'de yani 2 maç sonra Maribor'a da veda etti.