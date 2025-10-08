Gisdol'un yerine Mamic

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son olarak Trabzonspor'dan deplasmanından puansız ayrılan Kayserispor'da Alman teknik direktör Markus Gisdol'la yollar ayrıldı. Sarı- kırmızılılar, 56 yaşındaki Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplarken, milli araya Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım konumunda girdi. Başkan Nurettin Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın bugün Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Kayseri ekibinde teknik direktörlük görevi için Zoran Mamic'in öne çıktığı öğrenildi.

54 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Mamic, en son Hırvatistan devi Dinamo Zagreb'in teknik direktörlüğünü yaptı ve 2021 mart ayında takımdan ayrılırken, 4 sezondur çalışmıyor. Suudi Arabistan'da da Al-Nassr, Al-Ain ve Al Hilal'de görev aldı.