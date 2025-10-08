CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Gisdol'un yerine Mamic

Gisdol'un yerine Mamic

Son olarak Trabzonspor'dan deplasmanından puansız ayrılan Kayserispor'da Alman teknik direktör Markus Gisdol'la yollar ayrıldı. Sarı- kırmızılılar, 56 yaşındaki Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplarken, milli araya Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım konumunda girdi. Başkan Nurettin Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın bugün Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Kayseri ekibinde teknik direktörlük görevi için Zoran Mamic'in öne çıktığı öğrenildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gisdol'un yerine Mamic

Son olarak Trabzonspor'dan deplasmanından puansız ayrılan Kayserispor'da Alman teknik direktör Markus Gisdol'la yollar ayrıldı. Sarı- kırmızılılar, 56 yaşındaki Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplarken, milli araya Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım konumunda girdi. Başkan Nurettin Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın bugün Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Kayseri ekibinde teknik direktörlük görevi için Zoran Mamic'in öne çıktığı öğrenildi.

54 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Mamic, en son Hırvatistan devi Dinamo Zagreb'in teknik direktörlüğünü yaptı ve 2021 mart ayında takımdan ayrılırken, 4 sezondur çalışmıyor. Suudi Arabistan'da da Al-Nassr, Al-Ain ve Al Hilal'de görev aldı.

G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye döndü! Karadeniz’in kalbinden yeni kareler geldi!
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiye el koydular!
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:06
Beşiktaş GAİN rahat kazandı! Beşiktaş GAİN rahat kazandı! 23:23
Aslan Avrupa'da galibiyetle başladı! Aslan Avrupa'da galibiyetle başladı! 23:19
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! 19:46
Gençlerbirliği'nde flaş istifa kararı! Gençlerbirliği'nde flaş istifa kararı! 19:44
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 19:42
Daha Eski
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 19:14
Alba'dan veda açıklaması Alba'dan veda açıklaması 18:40
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 16:42
G.Saray'da Massimo Barbolini anjiyo oldu G.Saray'da Massimo Barbolini anjiyo oldu 16:21
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 16:13
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 16:04