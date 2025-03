Düşmeyeceğiz

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi. Başkan Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin takıma pozitif anlamda katkı sağladığını belirterek, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ekip içinde güzel bir sinerji oluşturdu. Teknik ekibimiz de çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Gece gündüz takımın daha iyi yerlere gelmesi için burada mesai harcıyorlar. Kayserispor her maça kazanmak için çıkıyor. Son düdük çalana kadar sahadaki mücadelesini bırakmıyor. Bu hafta oynayacağımız Başakşehir maçının diğer maçlardan daha fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra çıkacağımız her maçın final niteliğinde olduğunun farkındayız" dedi.

GELECEK PLANLARIMIZ HAZIR

Kayserispor'un çıkışını sürdüreceğine inandığının altını çizen Başkan Nurettin Açıkalın, "Kayserispor'un ligden düşme ihtimali içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ligden düşme ihtimalimiz bence yüzde sıfır. Takımın ortaya koyduğu oyuna ve kulüpteki motivasyon bakarsanız bizim öyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Kayserispor'un her zaman hedefi vardır. Önümüzdeki sezon için de önümüzdeki maç için de planlarımız var. Hedefsiz olmaz. Futbolcularımızla, yöneticilerimizle ve taraftarımızla Kayserispor için mücadele ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

YOL KAZASI GÖRÜYORUZ

Nurettin Açıkalın, her yolda ufak tefek kazalar olabileceğini belirterek, Beşiktaş deplasmanında bunu yaşadıklarını vurguladı. Açıkalın, "Kazanmayı hak ettiğimiz maçı bazen berabere tamamlıyoruz, bazen de kaybedebiliyoruz. Geçen hafta kaybettiğimiz Beşiktaş maçını da yol kazası olarak görüyoruz. Hem takımımdan hem de ortaya koydukları oyundan çok memnunum. Oyuncularıma ve teknik heyete güveniyorum" dedi.