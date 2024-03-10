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Kayserispor Hatayspor maçı CANLI İZLE | Mondihome Kayserispor - Atakaş Hatayspor canlı anlatım

Son dakika spor haberleri...Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 13:22
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Kayserispor Hatayspor maçı CANLI İZLE | Mondihome Kayserispor - Atakaş Hatayspor canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor-Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Hatayspor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Karimi, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon

Hatayspor: Erce, Rivas, Maksimovic, Burak Yılmaz, Cemali, Abdulkadir Parmak, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Pedro, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu

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