Kayserispor'da Recep Uçar'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kayserispor'u Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyaret etti. Büyükkılıç'ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Recep Uçar, "Kayseri şehriyle, taraftarıyla, ileri gelenleriyle, belediyesiyle, valiliğiyle bütün takımla kalbi atanlarla birlikte bir bütün. İnşallah hep beraber güzel bir ivme yakaladık. Biz elimizden geldiğince hazırlanıyoruz. Taraftarımızın da desteği ile beraber arzu ettiğimiz neticeyi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

DESTAN YAZMAYA DEVAM

Kayserispor'un taraftarı, yönetimi, oyuncusu, hocası ve destekleyen dostlarıyla destan yazmaya devam edeceğine inandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç da şunları söyledi: Dualarımız onlarla, göğsümüzü kabartıyorlar. Taraftarıyla ve yönetimiyle, oyuncusuyla, hocasıyla destekleyen dostlarla adeta Kayseri'miz Cenabı Allah'ın lütfu hocamızın ve oyuncularımızın gayretiyle inşallah destan yazmaya devam edecek diye inanıyorum. Allah mahcup etmesin, nazarlardan korusun, kaza bela vermesin. Başarılar diliyorum.

ŞİDDETİN NEDENİ ÇOK

Recep Uçar, saldırıya uğrayan hakem Meler'in bu ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu da belirtip, şiddetin birçok nedeni olduğunu söyledi. Uçar, şiddetin bitmesi için birçok kişi ve kuruma görev düştüğünü vurguladı.

ALİ ÇAMLI'DAN GALİBİYET SÖZÜ

Memduh Büyükkılıç'ın ziyaretinde konuşan Başkan Ali Çamlı, galibiyet sözü verdi. Çamlı, "Pazar gününü istirahatle geçirmesi gerekirken takımı kendi ziyaret etti. O, kendi büyüklüğüne yakışır şekilde davranıyor. İnşallah teknik heyeti de sporcular da Fenerbahçe maçında Memduh Başkanımın bu ziyaretini karşılıksız bırakmayacak" diye iddialı konuştu.