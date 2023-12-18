Haberler Kayserispor Kayserispor'da Recep Uçar'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

Kayserispor'da Recep Uçar'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu. Uçar, “Biz elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle arzu ettiğimiz neticeyi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor'da Recep Uçar'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kayserispor'u Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyaret etti. Büyükkılıç'ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Recep Uçar, "Kayseri şehriyle, taraftarıyla, ileri gelenleriyle, belediyesiyle, valiliğiyle bütün takımla kalbi atanlarla birlikte bir bütün. İnşallah hep beraber güzel bir ivme yakaladık. Biz elimizden geldiğince hazırlanıyoruz. Taraftarımızın da desteği ile beraber arzu ettiğimiz neticeyi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

DESTAN YAZMAYA DEVAM

Kayserispor'un taraftarı, yönetimi, oyuncusu, hocası ve destekleyen dostlarıyla destan yazmaya devam edeceğine inandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç da şunları söyledi: Dualarımız onlarla, göğsümüzü kabartıyorlar. Taraftarıyla ve yönetimiyle, oyuncusuyla, hocasıyla destekleyen dostlarla adeta Kayseri'miz Cenabı Allah'ın lütfu hocamızın ve oyuncularımızın gayretiyle inşallah destan yazmaya devam edecek diye inanıyorum. Allah mahcup etmesin, nazarlardan korusun, kaza bela vermesin. Başarılar diliyorum.

ŞİDDETİN NEDENİ ÇOK

Recep Uçar, saldırıya uğrayan hakem Meler'in bu ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu da belirtip, şiddetin birçok nedeni olduğunu söyledi. Uçar, şiddetin bitmesi için birçok kişi ve kuruma görev düştüğünü vurguladı.

ALİ ÇAMLI'DAN GALİBİYET SÖZÜ

Memduh Büyükkılıç'ın ziyaretinde konuşan Başkan Ali Çamlı, galibiyet sözü verdi. Çamlı, "Pazar gününü istirahatle geçirmesi gerekirken takımı kendi ziyaret etti. O, kendi büyüklüğüne yakışır şekilde davranıyor. İnşallah teknik heyeti de sporcular da Fenerbahçe maçında Memduh Başkanımın bu ziyaretini karşılıksız bırakmayacak" diye iddialı konuştu.

DİĞER
Maske vaadiyle dolandırıldı! Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a büyük şok!
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
G.Saray'dan İtalya'ya transfer çıkarması!
Fenerbahçe'de ayrılık vakti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor F.Bahçe maçına hazırlanıyor
Recep Uçar çok iddialı
Uzmanlar Yalova merkezli depremi yorumladı: Hangi fayda oldu? Büyük Marmara depremini tetikler mi?
AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSTANBUL HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Bugün hava nasıl olacak 18 Aralık?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? 07:19
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 01:00
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 00:59
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:56
Daha Eski
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:44
Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... 00:22
G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... 00:22
FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri... FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri... 00:22
G.Saray bombayı patlatıyor! 19'luk yıldız Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! 19'luk yıldız Aslan olacak 00:22
Sacha Boey ocakta gidiyor! Rekor bonservis.... Sacha Boey ocakta gidiyor! Rekor bonservis.... 00:21