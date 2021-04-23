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Kayserispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı!

Hes Kablo Kayserispor, ’in 37. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 16:32
Kayserispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı!

Kayserispor, 35 puanla 18. sırada girdiği 'in 37. haftasında yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör yönetiminde Kayserispor Tesisleri'nde yaptı. Kayserispor'da cezalı , kadro dışı bırakılan ve sakatlıkları devam eden , Ömer Uzun Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Saat 17.00'de Kayseri'den İstanbul'a gidecek olan sarı-kırmızılılar ardından kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Vodafone Park'ta yarın oynanacak olan Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.

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