Son dakika spor haberleri: Kayserispor'un gözü Beşiktaş'ta! "Galibiyet için sahaya çıkacağız"

Kayserispor, 35 puanla 18. sırada girdiği Süper Lig'in 37. haftasında yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılı takım, bu maç öncesinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. Kayserispor Tesisleri'nde sıkı idmanlar yaparak hazırlıklarını tamamlayan takımda sarı kart cezalısı Daniel Avramovski, izinli olarak ülkesine giden Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru, sakatlıkları devam eden Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun, Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak.



Göreve geldiğinden bu yana henüz galibiyet alamayan Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçına 3 puan parolası ile çıkacaklarını söyledi. Sıkıntılı süreci başarıyla geride bırakmak istediklerinin altını çizen Hamzaoğlu, "Kolay maç yok. Rakibimiz lig lideri. Bizim de artık kazanmaya ihtiyacımız var. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Umarım istediğimizi alırız" dedi.