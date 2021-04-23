Haberler Kayserispor Son dakika spor haberleri: Kayserispor'un gözü Beşiktaş'ta! "Galibiyet için sahaya çıkacağız"

Son dakika spor haberleri: 'un gözü 'ta! "Galibiyet için sahaya çıkacağız"

'de kümede kalma savaşı veren , 37. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü yaptığı açıklamasında, maça 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ifade etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 11:10
Son dakika spor haberleri: Kayserispor'un gözü Beşiktaş'ta! "Galibiyet için sahaya çıkacağız"

, 35 puanla 18. sırada girdiği 'in 37. haftasında yarın lider 'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılı takım, bu maç öncesinde Teknik Direktör yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. 'nde sıkı idmanlar yaparak hazırlıklarını tamamlayan takımda sarı kart cezalısı , izinli olarak ülkesine giden ve , sakatlıkları devam eden ve , Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak.

Göreve geldiğinden bu yana henüz galibiyet alamayan Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçına 3 puan parolası ile çıkacaklarını söyledi. Sıkıntılı süreci başarıyla geride bırakmak istediklerinin altını çizen Hamzaoğlu, "Kolay maç yok. Rakibimiz lig lideri. Bizim de artık kazanmaya ihtiyacımız var. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Umarım istediğimizi alırız" dedi.

SON DAKİKA