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Birlik zamanı

Birlik zamanı

Başkanı , Başkanı 'ı ziyaret etti. Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde başarının yakalanacağına dikkati çekti. 'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Bu arada, Şamil dün takımdan ayrıldı.

Başkanı , Başkanı 'ı ziyaret etti. Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde başarının yakalanacağına dikkati çekti. 'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Bu arada, Şamil dün takımdan ayrıldı.
  1. 19.12.2019
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