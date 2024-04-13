Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Konyaspor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ Kasımpaşa:
Kasımpaşa:Gianniotis, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sambou.
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