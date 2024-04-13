Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI İZLE

Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 13:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sambou.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'da şok! Yıldız oyuncu rest çekti...
Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya "Filistin" mektubu: Uluslararası toplum iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmeli
G.Saray'da kart sıkıntısı! Okan Buruk...
F.Bahçe sil baştan! Kartal raporunu verdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman?
Kasımpaşa hazır kıta
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Oosterwolde açıklaması! F.Bahçe'den Oosterwolde açıklaması! 13:47
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:08
Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Hatayspor - İstanbulspor maçı ne zaman? 12:58
Beşiktaş'ta Sarri gelişmesi! Beşiktaş'ta Sarri gelişmesi! 12:37
Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman? 12:34
Süper Lig'de ilk yabancı VAR hakemi açıklandı! Süper Lig'de ilk yabancı VAR hakemi açıklandı! 12:16
Daha Eski
Galatasaray'a 19'luk yıldız! Galatasaray'a 19'luk yıldız! 12:13
Buruk'un yüreğine su serpen haber! Buruk'un yüreğine su serpen haber! 11:50
Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI 11:43
F.Bahçe sil baştan! Kartal raporunu verdi... F.Bahçe sil baştan! Kartal raporunu verdi... 11:12
Kanarya şampiyonluk aşkına! Kanarya şampiyonluk aşkına! 11:10
Temsilcilerimiz Devler Ligi'nde büyük fırsatı kaçırdı! Temsilcilerimiz Devler Ligi'nde büyük fırsatı kaçırdı! 11:03