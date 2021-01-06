Son dakika: Kasımpaşa Danny Drinkwater'la anlaşmaya vardı!

Süper Lig'de transfer tescil döneminin başlamasıyla birçok kulüp yeni transferlerini resmen duyurmaya başlarken, bir bomba da Kasımpaşa kulübünden geldi.

A Spor'un haberine göre; Kasımpaşa, Beşiktaş'ın da gündemine gelen ve Chelsea forması giyen 30 yaşındaki İngiliz futbolcu Danny Drinkwater ile anlaşmaya vardı.

DANNY DRİNKWATER KİMDİR?

Daniel Noel Drinkwater (5 Mart 1990), son olarak Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapmış İngiliz millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester United kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Huddersfield Town, Cardiff City, Watford, Barnsley, Leicester City ve Chelsea kulüplerinde oynadı.