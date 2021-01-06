Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Son dakika transfer haberi: İşte 'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Son dakika transfer haberi... Ara transfer tescil sezonunun resmen başlamasının ardından vites yükselten Galatasaray transfer temaslarını sıklaştırmış durumda. Sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılıp çizilirken, ilk transfer bombası da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:33
Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemi sonrası kulüpler kolları sıvamıştı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Bu kulüplerden olan , birçok isimle temaslarını sürdürürken, sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece Etebo hamlesi yapan, o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın başarılı ismi Aytaç Kara'yı gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Yönetimle anlaşamaması nedeniyle Mavi-Beyazlı ekipten devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara için nabız yoklayan G.Saray oyuncudan olumlu yanıt alınmıştı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Sarı-Kırmızılılar'ın transferi resmileştirmek adına Paşa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesini beklediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek olan , 27 yaşındaki oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Kara, bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 maçta takımına 2 gol 2 asist katkısı yaptı.

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