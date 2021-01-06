Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Bu kulüplerden olan Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürürken, sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece Etebo hamlesi yapan, o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın başarılı ismi Aytaç Kara'yı gündemine almıştı.