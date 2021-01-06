Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transfer bombası! 2.5 yıllık...

Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemi sonrası kulüpler kolları sıvamıştı.
Bu kulüplerden olan Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürürken, sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece Etebo hamlesi yapan, o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın başarılı ismi Aytaç Kara'yı gündemine almıştı.
Yönetimle anlaşamaması nedeniyle Mavi-Beyazlı ekipten devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara için nabız yoklayan G.Saray oyuncudan olumlu yanıt alınmıştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın transferi resmileştirmek adına Paşa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesini beklediği öğrenildi.
Oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.
Kara, bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 maçta takımına 2 gol 2 asist katkısı yaptı.