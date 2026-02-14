Lazio Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Serie A

Lazio Atalanta maçı canlı izlemek için tıklayın

Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Atalanta, Cumartesi akşamı önemli bir lig maçında karşı karşıya gelecek. İki ekip kısa süre sonra kupa yarı finalinde de rakip olacak. Zirve yarışını ve Avrupa hedefini yakından ilgilendiren mücadele, haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Lazio Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio-Atalanta maçı, 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

LAZIO ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio ile Atalanta arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Lazio Rome-Atalanta BC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

LAZIO-ATALANTA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11

Lazio'nun muhtemel 11'i: Provedel, Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares, Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Noslin

Atalanta'nın muhtemel 11'i: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi, Samardzic, Raspadori, Krstovic