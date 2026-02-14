CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Como Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde altıncı sırada bulunan Como, hafta içi kupa maçında aldığı başarılı sonucun ardından gözünü Fiorentina karşılaşmasına çevirdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 10:03
Como Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como-Fiorentina maçı canlı izlemek için tıklayın...

Serie A'da haftanın merakla beklenen maçlarından biri Como ile Fiorentina arasında oynanacak. Hafta içi kupada galibiyet sevinci yaşayan Como, ligde zor günler geçiren Fiorentina'yı evinde konuk edecek. Como Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Stadio Sinigaglia'daki karşılaşmada Como galibiyet serisini sürdürmek isterken, Fiorentina deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Serie A tutkunları için kaçırılmayacak bir mücadele futbolseverleri bekliyor.

COMO FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Fiorentina maçı, 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 17:00'de başlayacak.

COMO-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Voyvoda, Paz, Baturina, Douvikas

Fiorentina muhtemel ilk 11: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Fagioli, Solomon, Mandragora, Brescianini, Harrison, Kean

