Juventus Fiorentina engelini aşamadı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Fiorentina, Artemio Franchi Stadı'nda Juventus'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısında üstün oynayan Juventus, 45+6. dakikada Filip Kostic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi Fiorentina, ikinci yarının hemen başında cevap verdi. 48. dakikada Rolando Mandragora'nın uzak mesafeden attığı şut ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 20'ye yükseltirken üst üste ikinci beraberliğini aldı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Fiorentina ise 6 puana yükseldi.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus sahasında Cagliari'yi ağırlayacak, Fiorentina ise Atalanta deplasmanına konuk olacak.