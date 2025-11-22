CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Juventus Fiorentina engelini aşamadı!

Juventus Fiorentina engelini aşamadı!

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina ile berabere kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus Fiorentina engelini aşamadı!

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Fiorentina, Artemio Franchi Stadı'nda Juventus'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısında üstün oynayan Juventus, 45+6. dakikada Filip Kostic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi Fiorentina, ikinci yarının hemen başında cevap verdi. 48. dakikada Rolando Mandragora'nın uzak mesafeden attığı şut ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 20'ye yükseltirken üst üste ikinci beraberliğini aldı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Fiorentina ise 6 puana yükseldi.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus sahasında Cagliari'yi ağırlayacak, Fiorentina ise Atalanta deplasmanına konuk olacak.

G.Saray nefes kesen maçta kazandı!
REKLAM - D&R
DİĞER
İspanya’da gündem yine Arda Güler! “O benim zaafım, tam bir fenomen”
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı!
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! 21:30
Union SG liderliğini korudu! Union SG liderliğini korudu! 21:22
Chris Paul'dan emeklilik kararı! Chris Paul'dan emeklilik kararı! 21:15
İstanbul'da gol düellosu! İstanbul'da gol düellosu! 21:14
Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! 21:13
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 21:00
Daha Eski
Barça'dan Camp Nou’ya görkemli dönüş! Barça'dan Camp Nou’ya görkemli dönüş! 20:38
Enes'in golü Bournemouth'a beraberliği getirdi! Enes'in golü Bournemouth'a beraberliği getirdi! 20:34
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! 20:22
F.Bahçe kafilesi Rize’ye geldi F.Bahçe kafilesi Rize’ye geldi 20:15
Ak: Üstün oynadığımız maçı kazanamadık Ak: Üstün oynadığımız maçı kazanamadık 20:10
Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı! Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı! 20:08