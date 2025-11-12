CANLI SKOR ANA SAYFA
Hakan Çalhanoğlu Inter'de ayın oyuncusu seçildi

Serie A'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ekim ayının en iyi futbolcusu seçildi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 18:42 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 18:49
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, ekim ayında çıktığı maçlarda 4 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde bir kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye bir, Fiorentina'ya 2 gol attı.

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, 5 gol bulduğu Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

