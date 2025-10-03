CANLI SKOR ANA SAYFA
Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla sürüyor. 6. hafta maçında Hellas Verona ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:10
Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Hellas Verona - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 6. haftasında Hellas Verona, evinde Sassuolo'yu ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hellas Verona - Sassuolo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Sassuolo maçı 3 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

