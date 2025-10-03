Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hellas Verona - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 6. haftasında Hellas Verona, evinde Sassuolo'yu ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hellas Verona - Sassuolo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Sassuolo maçı 3 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.