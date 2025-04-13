Lazio 1-1 Roma | MAÇ SONUCU-ÖZET (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 32. haftası Lazio-Roma derbisine tanıklık etti. Mücadele öncesi taraftarların şiddet eylemleri ile karışan Roma sokakları, maçta ilk düdüğün çalınması ile birlikte sessizleşti.

Kıran kırana geçen mücadelede ilk gol, dakika 47'de Alessio Romagnoli tarafından kaydedildi ve Lazio sahasında 1-0 öne geçti.

Roma, Matias Soule'nin 69. dakikada attığı muhteşem golle skoru eşitledi ve 1-1 biten maçın ardından Serie A'daki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Bu sonuç ile birlikte Lazio 56 puana, Roma 54 puana yükseldi.

ZEKİ ÇELİK'İN DALYA PERFORMANSI

Roma forması 100. maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Zeki Çelik, takımının en çok ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu oldu.

Milli futbolcumuz ayrıca %84 pas isabeti ile oynadı.