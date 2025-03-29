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Haberler İtalya Serie A Como - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Como ile Empoli 30. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 11:12
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Como - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como - Empoli maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

COMO - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Caqueret; Gabriel Strefezza, Ikone, Diao, Douvikas.

Empoli: Silvestri; Sambia, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Kovalenko, Pezzella; Kouame, Esposito, Cacace.

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