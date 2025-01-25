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Haberler İtalya Serie A Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Napoli ile Juventus 22. haftada karşı karşıya gelecek. Conte yönetiminde bu sezonu lider olarak sürdüren ev sahibi takım, namağlup olarak 5. sırada yer alan güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Kenan Yıldız'ın yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çektiği Juventus'ta ise kritik mücadelede kazanarak, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 14:10
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Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Juventus karşı karşıya gelecek. Conte yönetiminde bu sezonu lider olarak sürdüren ev sahibi takım, namağlup olarak 5. sırada yer alan güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Kenan Yıldız'ın yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çektiği Juventus'ta ise kritik mücadelede kazanarak, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Napoli - Juventus maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Juventus maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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